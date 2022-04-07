Лукашенко заявил, что начало спецоперации на Украине привело к переделу мира

Начало спецоперации России на Украине стало отправной точкой в формировании нового мира. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности страны. Главу республики процитировало РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что сейчас происходит борьба между Западом и Востоком.

«Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый „водораздел“ между Востоком и Западом», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял о том, что Запад пытался рассорить Белоруссию и Россию. Это лишило бы РФ верного союзника, сказал глава республики. Также он подчеркнул, что сейчас санкции направлены не только на Россию, но и на Белоруссию. Это усиливает ограничения, поскольку РФ не может использовать соседнюю страну в качестве обходного пути.