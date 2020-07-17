Лукашенко заявил, что на президентских выборах происходят «странные вещи»

«В электоральный период очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать — откуда это берется», — сказал Лукашенко Мишустину в Минске на встрече в рамках Евразийского экономического союза. Президент отметил, что «клочок земли», на котором находиться Белоруссия, всегда был близок русскому человеку.

Лукашенко обратил внимание, что все договоренности внутри союза должны быть соблюдены, несмотря на то, что «косяки» были как с белорусской, так и с российской стороны. А отношения между странами, по мнению президента, должны выстраиваться на «равноправной основе».

Грядущие президентские выборы в Белоруссии уже проходят не спокойно. ЦИК не зарегистрировал трех кандидатов — Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую. После этого в Минске прошли митинги. Белорусы вышли на улицы города в знак поддержки и солидарности. Однако все закончилось задержаниями и стычками с полицейскими. После акций протеста Следственный комитет Белоруссии уже возбудил уголовные дела.