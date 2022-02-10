Лукашенко заявил, что «горячей войны» с Украиной не будет

Серьезная война Белоруссии и России с Украиной вряд ли возможна. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

В случае, если украинские националисты устроят масштабную провокацию у себя в стране, Минск может вступить в войну против Киева, отметил Лукашенко во время кадровых назначений.

«Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту. Если обезумевшие какие-то там нацики на Украине не устроят провокацию, воевать не будем», — добавил он.

По мнению главы государства, сейчас потенциальные противники Белоруссии «прощупывают» ситуацию. Именно этим, как отметил Лукашенко, можно объяснить внезапное появление самолетов и БПЛА.

В конце января 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность начала войны в том случае, если против Белоруссии и России будет совершена агрессия. По его мнению, усиление военного присутствия НАТО у границ ОДКБ может привести к провокациям.

Кроме того, сегодня, как сообщило RT, белорусский президент Александр Лукашенко поручил МИД республики усилить работу в международных организациях с целью противодействия санкциям.