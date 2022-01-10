Лукашенко заявил, что экстремисты хотели дестабилизировать ситуацию в Казахстане

Экстремисты хотели устроить хаос в Казахстане, начать там братоубийственную войну для совершения переворота. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в письме к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса», — написал Лукашенко, его слова приведены в Telegram-канале «Пул первого».

Политик напомнил, что Белоруссия уже проходила через подобное, поэтому он осознает всю сложность ситуации и ответственность властей. Белорусский лидер выразил надежду, что ситуация в Казахстане в скором времени стабилизируются. Он подчеркнул, что готов помочь в этом процессе, а также попросил передать слова поддержки родным и близким погибших. Кроме того, Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Сначала в стране проходили мирные акции, которые позже переросли в беспорядки. Власти ввели режим чрезвычайного положения до 19 января и обратились за помощью к ОДКБ.