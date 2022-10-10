Лукашенко заявил, что его предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии | 360°

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Лукашенко заявил, что его предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии

Президент Лукашенко заявил, что его предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что его по неофициальным каналам предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии с территории Украины. Об этом написало агентство БелТа.

«Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел», — заявил Лукашенко.

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По его словам, украинскую сторону на это толкают «хозяева», которые хотят втянуть в конфликт Белоруссию. Политик заявил, что в случае удара по его стране ответ будет жестким. Он попросил это довести до сведения «президента Украины и других умалишенных», отметило РИА «Новости».

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Агентство также написало о том, что белоруский и российский лидеры — Александр Лукашенко и Владимир Путин — договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Александр Лукашенко

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