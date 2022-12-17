Мир 17 декабря 2022, 09:34 Лукашенко заявил, что до санкций россияне не подозревали о способностях белорусов Президент Белоруссии Лукашенко: до санкций россияне не знали, на что способны белорусы piqsels

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До западных санкций россияне не знали, на что способны белорусы, зато теперь видят, что Белоруссия может приспособиться к любым условиям и производить все необходимое для жизни. Об этом заявил ее президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

По его мнению, раньше россияне рассуждали, что Белоруссия — не такая «гигантская», как Россия, ничего толком не умеет, кроме как «картошку возделывать и прочее».

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«А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Белоруссия — это высокотехнологичная страна. Она производит все, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев — полугода может», — отметил Лукашенко.

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Он добавил, что такой подход распространяется даже на сложные отрасли вроде ВПК и оборонного сектора. Реализация программ в этой сфере позволит Белоруссии заявить о себе как о «чрезвычайно эффективном государстве», привела слова президента Белоруссии его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что однажды достигнутая договоренность с Россией по союзным программам остается нерушимой. Их реализация поможет снизить эффект западных санкций и обеспечить развитие ключевых секторов экономики, промышленности, воплощение новых проектов импортозамещения.

Ранее Nation News писало, что президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры в Минске в понедельник, 19 декабря.