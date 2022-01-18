Лукашенко заявил, что будущие главы Белоруссии уже «практически видны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущие главы республики уже «практически видны». Он подчеркнул, что белорусское общество не будет выбирать в президенты случайных людей.

«Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране — они практически видны», — сказал Лукашенко.

Видео выступления президента Белоруссии на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

По словам лидера Белоруссии, существуют точки, по которым власти определились. Например, поколение нынешнее не должно уйти. Но новому поколению, как считает Лукашенко, нужно дать возможность «спокойно, без шума и пыли» прийти к управлению на всех уровнях. По мнению президента Белоруссии, так, как было в 1994 году, уже не будет. Тогда, как заметил Лукашенко, «ошалели» все и не знали, что делать.

При этом, как обратил внимание белорусский лидер, важно не допустить двоевластия.

Конституционный референдум в Белоруссии, как планируется, должен состояться во второй половине февраля наступившего года, отметило РИА «Новости».