Мир 27 июня 2023, 15:13 Лукашенко заявил, что бойцы «Вагнера» могут поделиться опытом с белорусскими военными Президент Лукашенко: «вагнеровцы» могут поделиться боевым опытом с ВС Белоруссии РИА «Новости»

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Командиры ЧВК «Вагнер» могут поделиться боевым опытом с военнослужащими ВС Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны республики Виктором Хрениным. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что в обществе «много разговоров и болтовни» на тему возможного приезда в страну «вагнеровцев». Он добавил, что власти подходят к этому вопросу прагматично.

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«Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно», — отметил президент.

По его словам, бойцы «Вагнера» знают, какое оружие показало себя с самой лучшей стороны, как наступать и как обороняться. Этот опыт — бесценный, и его от представителей ЧВК необходимо взять, добавил Александр Лукашенко.

Ранее он заявлял, что мятежники «напрягли» Белоруссию, однако силовики сработали слаженно. По мнению политолога Сергея Станкевича, теперь основатель ЧВК Евгений Пригожин может обсудить с руководством республики условия размещения «вагнеровцев» на территории страны.