Лукашенко заявил, что белорусы хотят смаженку и драников вместо ресторанных изысков

Белорусы сегодня хотят смаженку и драников, а не изысканных блюд в ресторанах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

Люди пресытились ресторанными изысками, и настал новый период в жизни, когда им нужна здоровая пища, сказал он.

«Войдите в любой ресторан, там же такое наворотят, что трудно представить, это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников», — заявил Лукашенко, выступая на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Президент Белоруссии рассказал, что в детстве питался очень просто. Из лакомств у него был обычный хлеб, посыпанный сахаром. Он вспомнил, что раньше была хорошая пища, но после развала СССР рынок захлестнула продукция Запада. Но это как маятник, который качается туда-сюда.

Лукашенко решил, что пришло время продвигать национальные блюда. Это то, что белорусы умеют делать лучше всех, отметил он.

«Так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием», — напутствовал президент.

Ранее Лукашенко рассказал о своих экспериментах с выращиванием арбузов.