Лукашенко заявил, что «белорусские мужики» недостаточно патриотичны

Белорусов обвинили в отсутствии патриотизма. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что преданности и любви к своему отечеству у людей нет.

Глава государства сделал такие выводы на встрече с министром обороны Белоруссии. Его слова привело агентство БелТА. Лукашенко считает, что воспитанием молодежи стоит заняться армии.

«Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков», — заявил глава государства, говоря о протестах в стране. Прежде всего это касается тех, кто не служил в армии.

Лукашенко призвал ликвидировать пробел в патриотическом воспитании. Белорусский лидер также поднял вопрос о противодействии силам, которые пытаются не просто раскачать страну, а опрокинуть ее.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что революция в республике станет началом тяжелых времен. И государство, и общество пострадают от анархии, смертей и слез, которые она принесет.

Традиционная акция протеста против итогов прошедших президентских выборов состоялась в Минске в выходные. Протестующих разгоняли светошумовыми гранатами.