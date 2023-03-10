Мир 10 марта 2023, 11:33 Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен на экономическую устойчивость Лидер Белоруссии Лукашенко: страну не удалось сломить ни экономически, ни политически Президент Республики Беларусь

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Прошлый год был непростым для Белоруссии, но она смогла «выдержать экзамен на экономическую устойчивость». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании совета министров.

Лукашенко напомнил, что Белоруссию «пытались давить по всем направлениям». По его словам, это было желание не просто парализовать ее экономику, но и лишить людей средств к существованию и «вызвать социальный взрыв», который поставил бы под вопрос то, останется ли государство на политической карте мира. Под удар попали ключевые экспортные отрасли, 40% традиционных рынков сбыта, транспортно-логистические коридоры, система банковских расчетов, перечислил белорусский лидер.

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Он добавил, что несмотря на все трудности страна не только выстоит, но и станет крепче.

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«Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как и не удавалось до сих пор. <…> Можно с уверенностью говорить, что экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали», — констатировал Лукашенко.

Задачей властей было обеспечить эффективную работу экономики, стабильность социально-трудовой сферы и поддерживать уровень благосостояния людей. Правительство разрабатывало компенсирующие и упреждающие меры, находило новые возможности и получило большой опыт развития «даже в таких беспрецедентных условиях», подчеркнул президент Белоруссии.