Мир 31 марта 2023, 11:42 Лукашенко заявил, что Белоруссия подошла к опасной черте Лукашенко: вопрос сохранения суверенитета Белоруссии никогда не стоял так остро РИА «Новости»

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Вопрос сохранения суверенитета в истории независимой Белоруссии еще никогда не стоял так остро, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что раньше страна не подходила так близко к опасной черте, сообщил ТАСС.

«Надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. В новейшей истории Белоруссии этот вопрос еще никогда не стоял так остро», — подчеркнул он в своем послании народу и парламенту республики.

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В январе этого года Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что западные страны пытаются использовать Украину против Белоруссии. На фоне этого, по его словам, в настоящее время чрезвычайно важны вопросы безопасности.

По словам Лукашенко, 2022 год стал тяжелым, но Белоруссия и Россия определили направления действий, чтобы сохранить свой суверенитет.