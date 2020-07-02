Лукашенко заявил, что Белоруссия одержала победу над коронавирусом

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о победе над COVID-19 в стране. Он считает, что здравоохранение справилось с эпидемией.

По его словам, государство показало «политическое здравомыслие и народную мудрость».

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — сказал лидер. Его процитировало агентство «Белта».

Некоторые медики, которые боролись за здоровье заразившихся людей, получили из рук президента госнаграды. Глава государства пообещал встретиться со всеми медработниками после окончательной победы над инфекцией.

По последним данным, в Белоруссии подтверждено 62 424 случая заражения коронавирусом. Как уточнило РИА «Новости», жертвами вируса там стали 398 человек.

Ранее Лукашенко рассказал, как переживал эпидемию COVID-19 в Белоруссии и критику в свой адрес.

«А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то». Я не мог кое-что вам говорить всерьез», — подчеркнул белорусский президент.

Он отметил, что три месяца не находил себе места. Однако понимал, что необходимо было работать. В противном случае страна не смогла себя прокормить.