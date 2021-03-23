Лукашенко заявил, что Белоруссия не захочет «продаться, вступить внутрь какого-то государства»

Александр Лукашенко рассказал, что является сторонником независимости и суверенитета Белоруссии. Об этом белорусский лидер заявил во время общения с работниками Минского производственного кожевенного объединения.

Он подчеркнул, что бывают хорошие времена, а бывают не очень. Однако всегда нужно стремиться оставаться независимыми.

«Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу», — сказал Лукашенко. Его процитировало БелТА.

Особенно для него это важно, потому что он является первым президентом Белоруссии, который вместе с другими «руками этими лепил» независимость.

Лукашенко возглавил Белоруссию в 1994 году. С тех пор он переизбирался пять раз. Во время последних выборов общественно-политическая ситуация в стране накалилась. После объявления результатов началась протесты. Лидером оппозиции стала Светлана Тихановская. В марте 2021 года она выразила надежду, что новые выборы состоятся уже в 2021 году. Хотя по правилам президента Белоруссии избирают на пятилетний срок.