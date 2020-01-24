Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет частью России

По словам Лукашенко, Белоруссия — суверенная и независимая страна. Он обратил внимание на то, что ее граждане самостоятельно заработали, что могли.

«Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что уже говорил подобные слова Владимиру Путину. Он уточнил, что белорусы его «съедят», если государство станет частью РФ. Тем не менее, глава республики убежден, что Россия — главный союзник Белоруссии.

«Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях», — пояснил Лукашенко.