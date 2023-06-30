Мир 30 июня 2023, 19:05 Лукашенко захотел предложить соседним странам план добрососедства и мира Президент Белоруссии Лукашенко заявил о намерении предложить соседним странам план мира Официальный сайт президента Республики Беларусь

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Белоруссия протягивает руку миролюбия соседним странам. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.

«Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира», — белорусского лидера процитировало издание БелТА.

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Лукашенко отметил, что несмотря на безумство политиков соседних государств, белорусы обязаны с ними сосуществовать хотя бы в «худом мире». Он подчеркнул, что руку миролюбия республика протягивает не из страха.

Отдельно президент Белоруссии обратился к ветеранам войны и труда. Он поздравил их с праздником, отметив, что их Победа на многие десятилетия вперед обеспечила мир странам и континентам. Лукашенко добавил, что теперь пришла очередь нынешнему поколению выполнить свою историческую миссию.

«Теперь мы бьемся за этот мир. Как видите, бьемся на информационном, экономическом, политическом фронтах», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии предупреждал о угрозе нового глобального конфликта. По его словам, сложная ситуация сложилась во всем мире, а республику «пытаются взорвать».