Лукашенко захотел помогать медикам лечить белорусов от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать ажиотажа из темы коронавируса. Но в то же время выразил готовность помогать медикам в лечении.

«Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо [будет], Владимир Степанович, значит с тобой пойдем лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: „Пока не надо“», — цитирует сайт президента Александра Лукашенко.

Тем не менее, белорусский лидер отметил, что каждый должен заниматься своим делом, красиво, спокойно и без паники.

Во вторник президент Белоруссии заслушал доклад о готовности системы здравоохранения к противодействию распространения коронавирусу.

В Белоруссии, по последней информации, зафиксировали 861 случай заражения коронавирусом. Всего в мире заразившихся свыше 1,3 миллиона человек. Больше всего случаев зафиксировали в США, Испании, Италии, Германии, Франции. В России около 7,5 тысячи заразившихся.

Вспышка коронавируса началась с Китая в конце декабря. В марте Всемирная организация здравоохранения признала вирус пандемией.