Лукашенко захотел на Дальний Восток после рассказов Путина

Белорусский президент планирует с детьми посетить Дальний Восток России в следующем году. Выяснилось, что Александр Лукашенко был там всего один раз, но после разговоров с Владимиром Путиным ему захотелось вновь посетить этот регион.

Во вторник Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает ТАСС. На встрече он и обсудил предстающую поездку.

«Ваш регион очень богат природными ресурсами <…>. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно [посетим], начиная от Алтая, Байкала, Приморья, Сахалина, Камчатки. Все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что много раз слышал от Путина рассказы про Дальний Восток, в частности о том, как много за последнее время было сделано для развития этого региона.

«Я был во Владивостоке один раз, я представляю… Вот Дальний Восток — романтика, хотелось бы посмотреть, что представляет собой этот край», — заключил политик.

Ранее в Кремле назвали общение между Лукашенко и Путиным доверительными.