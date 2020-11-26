Лукашенко захотел братских, а не просто добрососедских отношений с Россией

Белоруссия стремится к максимальному сближению с Россией. Отношения между странами должны быть братскими, а не просто добрососедскими. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире (подразумевается распад Советского Союза — прим. ред.) И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что ничего нового он не сказал, просто в России не всегда это хотели «подчеркивать и повторять».

«Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения», — подытожил свою мысль Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что развитие республики в будущем зависит от народа. Минск заинтересован во взаимодействии с другими странами, в том числе и с западными.