Лукашенко заговорил о корректировке Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подумать об изменении Конституции. Он считает, что необходимо проанализировать реалии геополитической ситуации, в которой оказалась страна.

«Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона», — сообщило РИА «Новости», цитируя выступление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

Он предложил подумать над тем, как будет развиваться Белоруссия экономически, как нужно устанавливать политические связи с зарубежными странами исходя из открытости, экспортоориентированности.

«Как совместно с нашими союзниками и партнерами мы будем работать над повышением эффективности интеграционных образований на постсоветском пространстве», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что работа над новой Конституцией ведется не первый год. Два варианта он отклонил, поскольку они были «слишком мягкими» и не отвечали запросам общества. Президент Белоруссии считает, что изменения должны быть более радикальными. К концу 2021 года планируется создать проект новой Конституции республики, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме.