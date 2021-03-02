Лукашенко задумал разместить в Белоруссии российские самолеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты. Он напомнил, что у стран уже был совместный опыт патрулирования.

Лукашенко поднял этот вопрос на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Он заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть: так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске, рассказало агентство «Sputnik Беларусь».

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить. Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал о переговорах, которые прошли с Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, Минск продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы «не бояться и не дергаться» по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.

Владимир Путин отметил, что Россия является крупнейшим инвестором для Минска. Она вложила в белорусскую экономику свыше четырех миллиардов долларов.