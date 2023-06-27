Мир 27 июня 2023, 01:01 Лукашенко выступит 27 июня — СМИ ОНТ: выступление Лукашенко 27 июня не будет экстренным обращением РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, это не будет экстренное обращение к нации. Об этом заявили государственные СМИ республики.

«Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее „экстренное обращение к нации“. Но в содержании поста коллег из „Пула первого“ не было слова „сегодня“, если обратить внимание», — сообщил политический обозреватель телеканала ОНТ в Telegram-канале.

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Журналист указал, что выступление президента запланировано на вторник, 27 июня. В Белоруссии не происходит ничего экстренного, чтобы глава республики выходил в эфир вечером. По словам обозревателя, Лукашенко уже «все сделал», так как его действия говорят лучше слов.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении поблагодарил главу Белоруссии за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации с попыткой мятежа.