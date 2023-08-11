Мир 11 августа 2023, 23:28 Лукашенко выступил за сохранение отношений со странами Евросоюза Президент Белоруссии Лукашенко: нельзя терять отношения с Евросоюзом, они наши соседи РИА «Новости»

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Страны Евросоюза наши соседи и с ними нельзя терять отношения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выездном совещании в аэропорту Минск. Глава государства обсудил с трудовыми коллективами организаций, которые находятся на территории Национального аэропорта, перспективы развития белорусской авиации в условиях санкций, сообщило БелТА.

«Мы живем прежде всего за счет Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — отметил белорусский президент.

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Лукашенко добавил, что при этом будут учтены интересы Белоруссии. Глава государства выразил уверенность, что когда-нибудь закончится «турбулентность» и в мире наступят другие времена.

Отношения республики с Евросоюзом ухудшилось после президентских выборов в 2020 году. В 2022 году на Белоруссию наложили еще больше санкций из-за поддержки Минском СВО на Украине.

На встрече в аэропорту Лукашенко рассказал про инициативу проведения Игр стран БРИКС, которую он недавно обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным. Лукашенко пообещал, что если такие соревнования организуют, Белоруссия сразу к ним присоединится.