Лукашенко выступил за реформу СМИ Союзного государства
Президент Белоруссии Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать единый медиахолдинг Союзного государства. Он заявил об этом на заседании Высшего госсовета, передало РИА «Новости».
Тему сотрудничества России и Белоруссии в медиапространстве в своем выступлении затронул госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Лукашенко в ответ выразил убеждение, что нужно реформировать СМИ Союзного государства. И в рамках этой реформы президент Белоруссии предложить создать единый медиахолдинг.
Лукашенко указал, что это лучше, чем «раскладывать деньги по разным тарелкам».
Российский лидер, который также принял участие в заседании, которое проходит в режиме видеоконференции, заявил, что экономическое сотрудничество РФ и Белоруссии демонстрирует положительную динамику, несмотря на пандемический кризис. Путин при этом заявил, что страны достигли прогресса по вопросам газа и нефти, которые часто вызывали споры между странами. Также он отметил, что Белоруссия закупает энергоресурсы по ценам, которые намного ниже европейских.