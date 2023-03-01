01 марта 2023, 13:16
Лукашенко выступил за инициативу Китая по международной безопасности
Президент Лукашенко: Белоруссия поддерживает инициативу КНР о международной безопасности
Белоруссия поддерживает предложение КНР об обеспечении международной безопасности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщило БелТА.
Диалог с китайским лидером, подчеркнул Лукашенко, проходит в весьма непростое время, которое требует ответственных политических решений и нестандартных подходов. Нужно сделать все, чтобы не допустить глобального противостояния. Ведь победителей в нем не будет.
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«Именно поэтому Белоруссия активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности», — подчеркнул он.
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Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Китай 28 февраля. Он заявил, что развитие связей с КНР является приоритетным направлением белорусской внешней политики. Си Цзиньпин на переговорах отметил хорошую возможность для разработки плана по развитию двусторонних отношений.
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