Мир 01 марта 2023, 13:16 Лукашенко выступил за инициативу Китая по международной безопасности Президент Лукашенко: Белоруссия поддерживает инициативу КНР о международной безопасности РИА «Новости»

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Белоруссия поддерживает предложение КНР об обеспечении международной безопасности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщило БелТА.

Диалог с китайским лидером, подчеркнул Лукашенко, проходит в весьма непростое время, которое требует ответственных политических решений и нестандартных подходов. Нужно сделать все, чтобы не допустить глобального противостояния. Ведь победителей в нем не будет.

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«Именно поэтому Белоруссия активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности», — подчеркнул он.

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Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Китай 28 февраля. Он заявил, что развитие связей с КНР является приоритетным направлением белорусской внешней политики. Си Цзиньпин на переговорах отметил хорошую возможность для разработки плана по развитию двусторонних отношений.