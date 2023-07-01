Мир 01 июля 2023, 00:31 Лукашенко высказался о применении ядерного оружия в Белоруссии Лукашенко: ядерное оружие не придется применять в Белоруссии, но оно должно у нее быть РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что находящееся на территории республики ядерное оружие никогда не пригодится, однако оно все равно должно быть размещено в стране. Об этом он сообщил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передало агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что завоз ядерного оружия в Белоруссию был его инициативой. По прошествии времени лидер страны еще больше убедился, что решение было верным.

Реклама

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Белоруссии, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал президент республики.

Помимо этого белорусский лидер успокоил своих граждан и призвал не переживать. По его словам, «все будет нормально, иногда даже хорошо». Лукашенко посоветовал не следовать указаниям своих противников, а совершать обратные вражеским ожиданиям поступки.