Мир 01 марта 2023, 07:47 Лукашенко высказался о новых горизонтах в сотрудничестве с Китаем «Белта»: Лукашенко заявил, что визит в Пекин покажет новые горизонты сотрудничества с КНР Пресс-служба Кремля

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Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном и заявил, что результатом его визита в Пекин станут новые горизонты в сотрудничестве с КНР. Об этом сообщило агентства БелТА.

«В ходе переговоров в Пекине будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном», — сказано в сообщении.

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Агентство добавило, что Лукашенко поблагодарил китайские власти за помощь и поддержку Белоруссии. По его словам, планов сейчас очень много. Все они будут выгодны как белорусской стороне, так и КНР.

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«Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения», — заключил он.

Лукашенко прилетел с государственным визитом в Китай 28 февраля, он пробудет там до 2 марта. Это уже его 13 рабочая поездка в КНР в качестве главы государства. В этот раз президент должен будет встретиться с высшим руководствам Китая, а также главами ключевых китайских корпораций.