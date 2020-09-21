Лукашенко высказал недовольство массовой приватизацией предприятий в Белоруссии

Новость о назначении Сергея Никифоровича гендиректором ОАО «БелАЗ» лидер страны сопроводил словами о важности этого предприятия для Белоруссии. Лукашенко назвал предприятие белорусским брендом и заявил, что государство будет его поддерживать, пишет «ПолитРоссия».

Глава республики пояснил, что не допустит приватизации. Лукашенко заключил, что нигде массовая передача государственной собственности в частные руки не была справедливой.