Мир 26 февраля 2024, 07:55 Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом Лукашенко: надеюсь на скорую встречу с президентом Турции Эрдоганом РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является примером стойкого и мудрого политика, который предан своей стране. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении к 70-летию турецкого коллеги. Об этом написало РИА «Новости».

«Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях», — подчеркнул он.

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По мнению Лукашенко, Эрдогану присущи профессиональная активность, харизма и прагматизм. Эти качества он уважает в турецком президенте.

Глава Белоруссии выразил уверенность, что у Эрдогана впереди много планов, которые нужно осуществить ради блага Турции. Он подчеркнул, что надеется на скорую встречу с коллегой, она «откроет новую страницу» в отношениях двух стран.

Ранее Лукашенко заявил о единстве Белоруссии и России, что поможет им противостоять противникам.