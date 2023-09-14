Мир 14 сентября 2023, 10:49 Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным Президент Белоруссии Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября отправился в Россию с рабочим визитом. Его центральной частью станут переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу, 15 сентября. В ходе переговоров стороны планируют обсудить международную и региональную проблематику.

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Кроме того, на повестке будут и общие задачи стран в области экономики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Уделят внимание и продолжению работы по направлению импортозамещения.

В конце августа пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре Путина и Лукашенко. Тогда политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества России и Белоруссии, а также продолжение развития стратегического партнерства.