Лукашенко выказал готовность передать свои полномочия после принятия новой конституции
На фоне продолжающихся протестов белорусский президент Александр Лукашенко обозначил, что готов передать свои полномочия, если на референдуме будет принята новая конституция. Об этом сообщил ТАСС.
По словам Лукашенко, в республике уже работают над третьим вариантом обновленной конституции, поскольку он отверг две предыдущие версии.
«Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам», — цитирует главу Белоруссии «Газета.ru».
Политик добавил, что не сделает этого ни под давлением, ни «через улицу».