Лукашенко выказал готовность передать свои полномочия после принятия новой конституции

По словам Лукашенко, в республике уже работают над третьим вариантом обновленной конституции, поскольку он отверг две предыдущие версии.

«Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам», — цитирует главу Белоруссии «Газета.ru».

Политик добавил, что не сделает этого ни под давлением, ни «через улицу».