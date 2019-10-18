Лукашенко вспомнил, как рассмешил Клинтона предложением возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как однажды развеселил бывших глав России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Он предложил экс-руководителю Штатов встать у руля Союзного государства — Клинтон тогда готовился оставить свой пост и не знал, чем заняться после президентства.

Этот курьезный случай произошел в кулуарах международного саммита. В тот момент Клинтон находился на перепутье и решал, что будет делать после окончания президентского срока.

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«Я Ельцину говорю: „Слушай, Борис, давай ему предложим должность?“ Он на меня смотрит всерьез: „Какую?“ Я говорю: „В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы“», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко на встрече при Академии управления президента.

Глава Белоруссии рассказал, что Ельцин зычно расхохотался. Смеяться стал и Клинтон, хотя ничего и не понял. Когда экс-главе США перевели шутку Лукашенко, то он зашелся от смеха еще больше.

Белорусский президент вспомнил эту забавную историю из жизни в качестве иллюстрации к обсуждению нового закона о госслужбе. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна в первую очередь исходить не из заимствования иностранных моделей, а из приоритетов собственной государственной политики.