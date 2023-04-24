Мир 24 апреля 2023, 22:36 Лукашенко возмутился импортной картошке на прилавках Гродно Картошка из Египта в магазинах Гродно возмутила президента Белоруссии Лукашенко РИА «Новости»

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Задача властей обеспечить жителей Белоруссии отечественными овощами и фруктами, а не переходить на закупку импортной продукции. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Гродно.

Лидер республики подчеркнул, что неоднократно требовал от главы региона Владимира Караника создать запасы отечественной продукции в стабилизационных фондах, чтобы обеспечивать население. Но проверка выяснила огромные проблемы в этом вопросе.

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«Ваши торговые сети завалены египетским картофелем и россина которые в разы выше <…>— Вы меня уверяли, что все в порядке, а на деле контролерами отмечаются проблемы и здесь», — заявил Лукашенко.

По словам главы республики, по ряду направлений Гродненская область вышла на первое место, но в сельском хозяйстве проблемы глубже, чем в других регионах. В частности, Лукашенко обратил внимание на падеж скота и снижение производства молока. Досталось и промышленному сектору. По оценке президента республики, деревообработка, текстильная промышленность и нефтехимия показал результаты ниже, чем в других регионах.