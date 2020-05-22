«Не надо становиться на колени». Лукашенко возмутил отказ России в совместном создании ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился отказом России создавать совместное ракетное вооружение. Ему также не понравилось, что РФ не согласилась предоставить полигон для испытания белорусской ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба главы Белоруссии. О том, что российская сторона отказалась предоставить свой полигон для испытания созданной белорусами ракеты Александр Лукашенко узнал во время посещения разработчика вооружений «ОКБ ТСП» 22 мая.

Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет… Слушайте, это вопрос Александр Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии потребовал продолжить работу над созданием собственных ракет с дальностью поражения до 300 километров. Сейчас в стране уже освоили сборку китайских ракет и начали разработку собственного вооружения. Президент подчеркнул — это необходимо, чтобы избавиться от зависимости от иностранных партнеров. При этом Лукашенко отметил, что им повезло договориться с китайцами, однако просто так такое оружие не даст ни одна страна.

При этом глава республики отметил, что Белоруссия не собирается заниматься глобализмом и захватом территорий, потому что остается миролюбивой. Ранее президент пояснил, что самостоятельное производство ракет нужно, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать «горькие плоды».