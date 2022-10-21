Лукашенко призвал белорусов игнорировать фейки о скрытой мобилизации в стране | 360°

Мир 21 октября 2022, 14:04 Лукашенко призвал белорусов игнорировать фейки о скрытой мобилизации в стране Президент Белоруссии Лукашенко: стране не нужна война, надо успокоиться пресс-служба Министерство обороны Республики Беларусь

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Белоруссия не собирается ни с кем воевать, война ей сейчас не нужна. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слухи о скрытой мобилизации.

«Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна», — процитировало Лукашенко агентство БелТА.

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Он призвал людей успокоиться и заниматься своими делами.

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«Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко не раз заявлял, что его страна не собирается ни с кем воевать, однако модернизирует свою армию с учетом опыта других государств. Сегодня он также рассказал представителям СМИ, что спецоперация России на Украине скорректировала подходы к оснащению войск в Белоруссии. Стало очевидно, что военные предпочитают модернизированную, но простую и надежную технику в противовес навороченным танкам. Если первоначально у Белоруссии были планы вложить в эту сферу миллиарды долларов в ближайшие восемь лет, но сейчас Лукашенко сделал вывод о том, что «можно зайти очень далеко, потратив огромные деньги», и не достичь желаемого результата. Модернизация танков в стране уже началась — планируется «ускорять и усиливать» их, добавил белорусский лидер.