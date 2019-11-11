Лукашенко вновь посетит страны ЕС. Впервые за 3 года

Лукашенко не бывал в европейских странах из-за санкций, действовавших против него лично. Потом все меры против президента Белоруссии были сняты. В 2016 году он посетил Италию и Ватикан. В ходе поездки Александр Лукашенко поблагодарил Рим за действия, способствовавшие нормализации отношений Минска и Брюсселя.

Польше не понравилась идея экономического объединения России и Белоруссии Подробнее

После отмены санкций президента Белоруссии неоднократно приглашали посетить страны Евросоюза, но поездки по различным причинам отменялись или откладывались. «Визиты ради визита» виделись главе страны неприемлемыми.

Дипломатические отношения между Белоруссией и Австрией установились в 1992 году. Годом позже белорусское посольство появилось в Австрии. В Минске австрийская дипмиссия работает с февраля 2016 года.

Во время своего визита в Белоруссию в марте 2019 года Себастьян Курц, бывший тогда канцлером Австрии, отметил, что расширение и выстраивание партнерства необходимо не только между двумя странами, но и между Белоруссией и всем регионом ЕС.

Во время поездки в Австрию белорусский лидер встретится с федеральным президентом Ваном дер Белленом. Главы стран обсудят инвестиционное, торговое, экономическое и гуманитарное сотрудничество.