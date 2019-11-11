Лукашенко вновь посетит страны ЕС. Впервые за 3 года
Лукашенко не бывал в европейских странах из-за санкций, действовавших против него лично. Потом все меры против президента Белоруссии были сняты. В 2016 году он посетил Италию и Ватикан. В ходе поездки Александр Лукашенко поблагодарил Рим за действия, способствовавшие нормализации отношений Минска и Брюсселя.
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После отмены санкций президента Белоруссии неоднократно приглашали посетить страны Евросоюза, но поездки по различным причинам отменялись или откладывались. «Визиты ради визита» виделись главе страны неприемлемыми.
Дипломатические отношения между Белоруссией и Австрией установились в 1992 году. Годом позже белорусское посольство появилось в Австрии. В Минске австрийская дипмиссия работает с февраля 2016 года.
Во время своего визита в Белоруссию в марте 2019 года Себастьян Курц, бывший тогда канцлером Австрии, отметил, что расширение и выстраивание партнерства необходимо не только между двумя странами, но и между Белоруссией и всем регионом ЕС.
Во время поездки в Австрию белорусский лидер встретится с федеральным президентом Ваном дер Белленом. Главы стран обсудят инвестиционное, торговое, экономическое и гуманитарное сотрудничество.