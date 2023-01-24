Мир 24 января 2023, 13:30 Лукашенко: власти Белоруссии получили от Украины предложение заключить пакт о ненападении Президент Республики Беларусь

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Власти Украины предлагали коллегам из Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом заявил президент второй страны Александр Лукашенко. Его процитировало местное информагентство БелТА.

Он отметил, что не понимает пожелания украинской стороны, поскольку те потребовали, чтобы Минск ни в коем случае не вступал в борьбу. По его словам, с этой целью и предлагался пакт о ненападении.

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Лукашенко напомнил, что, однако, власти Украины создают формирования не только из граждан страны, но и из наемников. В том числе и на границе с Белоруссией. По его мнению, на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов.

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«Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно», — добавил Лукашенко.

Он сказал, что Белоруссия даст жесткую реакцию на действия оппонентов. Не менее суровые действия, по словам Лукашенко, ждут и внутренних врагов страны.