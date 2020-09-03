Лукашенко включили в базу «Миротворца»

В описании профиля авторы «Миротворца» назвали Лукашенко «пособником террористов и оккупантов». Также в вину белорусскому лидеру поставили слова бывшего премьера Польши Дональда Туска. Политик поделился с журналистами, что Лукашенко рассказал ему о своих планах стать президентом объединенных в одну страну Украины и Белоруссии.

Сайт «Миротворец» публикует личные данные журналистов, политиков, певцов, актеров и даже неизвестных людей, которые посещали Крым или Донбасс не через украинскую границу, а также тех, кто работал с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы сайта называют их врагами Украины и считают, что таким образом они сохраняют суверенитет своей страны и борются за ее территориальную целостность. «Миротворец» не имеет официального статуса, но украинские пограничники часто отказывают во въезде тем, кто внесен в его базу.

Александр Лукашенко не первый из политиков Белоруссии, кто оказался в базе скандального сайта. Ранее туда внесли мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской видеоблогера Сергея Тихановского. Его обвинили в том, что он посетил Крым через российскую территорию, чем нарушил закон Украины.