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    03 сентября 2020, 19:39

    Лукашенко включили в базу «Миротворца»

    Анатолий Минкин

    База скандального украинского сайта «Миротворец» пополнилась именем президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его обвинили в том, что он вернул домой задержанных в Минске россиян, подозреваемых в причастности к частной военной компании. Об этом говорится на сайте проекта.
    Лукашенко включили в базу «Миротворца»

    В описании профиля авторы «Миротворца» назвали Лукашенко «пособником террористов и оккупантов». Также в вину белорусскому лидеру поставили слова бывшего премьера Польши Дональда Туска. Политик поделился с журналистами, что Лукашенко рассказал ему о своих планах стать президентом объединенных в одну страну Украины и Белоруссии.

    Сайт «Миротворец» публикует личные данные журналистов, политиков, певцов, актеров и даже неизвестных людей, которые посещали Крым или Донбасс не через украинскую границу, а также тех, кто работал с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Авторы сайта называют их врагами Украины и считают, что таким образом они сохраняют суверенитет своей страны и борются за ее территориальную целостность. «Миротворец» не имеет официального статуса, но украинские пограничники часто отказывают во въезде тем, кто внесен в его базу.

    Александр Лукашенко не первый из политиков Белоруссии, кто оказался в базе скандального сайта. Ранее туда внесли мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской видеоблогера Сергея Тихановского. Его обвинили в том, что он посетил Крым через российскую территорию, чем нарушил закон Украины.

    Новости SMI.FM