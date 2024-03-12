Мир 12 марта 2024, 01:59 Лукашенко уволил послов в трех странах Европы Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение освободить от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии. Его указ опубликовали на национальном правовом интернет-портале страны.

Согласно документу, с должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия сняли Дмитрия Мирончика. Также пост чрезвычайного и полномочного посла республики в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания освободит Алексей Самосуев.

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В соответствии с новым указом, Денис Сидоренко перестает занимать должность посла Белоруссии в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко — должность посла в Киргизии.

В октябре 2023 года президент Белоруссии подписал указ об освобождении от должности послов республики на Украине и в Эстонии.