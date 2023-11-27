Мир 27 ноября 2023, 19:26 Лукашенко уволил помощника за недопустимый проступок Президент Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Брыло РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Игоря Брыло. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского лидера.

«Освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — передали в пресс-службе.

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Брыло назначили на эту должность в июле 2023 года. До этого он возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия. Лукашенко тогда подчеркивал, что новое назначение экс-министра Белоруссии помощником президента — не ссылка.

Как сообщал RT, до этого Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов и членов совета республики.

Ранее Лукашенко уволил послов Белоруссии Игоря Сокола на Украине и Вячеслава Качанова в Эстонии. Указы глава республики подписал 19 октября. В тот же день Лукашенко дал белорусское гражданство 262 людям, но и отклонил ряд заявлений.