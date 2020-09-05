Лукашенко увидел в пандемии экономические возможности для Белоруссии

Глава государства заявил, что пока экономика — это главная задача и проблема, которая требует незамедлительного решения.

«Есть экономика, значит, будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — заявил Лукашенко.

Также президент Белоруссии напомнил, что эпидемическая обстановка в Белоруссии намного лучше, чем в других странах Европы, и этой ситуацией можно воспользоваться. Пока предприятия других стран не могут работать, Минск может занять свободные рынки и продать свою продукцию с добавленной стоимостью.

«Очень важно сейчас функционирование наших предприятий», — подчеркнул Лукашенко. Он предложил участникам совещания выдвинуть свои идеи для поддержки промышленного сектора, чтобы обеспечить стране экономическую безопасность.

Как сообщило ИА НСН, белорусский лидер отметил, что последний положительный результат для укрепления финансовой стабильности страны дали договоренности с Россией и консультации между правительствами двух стран.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что Москва и Минск начали обсуждать перенаправление танкеров с нефтепродуктами из Литвы в российские порты. При этом он отметил, что сейчас идет проработка финансовых условий сотрудничества между транспортными компаниями, гаванями и «Белнефтехимом».