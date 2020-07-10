Лукашенко увидел угрозу развала Белоруссии

«Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты», — сказал Лукашенко.

Перемены в Белоруссии должны идти «от Конституции, а не от майдана». В противном случае страна перечеркнет свою историю, а толерантность «пойдет прахом», добавил президент.

В связи с этим он предложил написать новую Конституцию. Граждане должны «четко понимать, чего они хотят и какая должна быть страна».

По словам Лукашенко, такого давления, как сейчас, страна не испытывала за все время своего независимого развития.

Главная цель на сегодняшний день — сохранение независимости страны. Таким образом, Лукашенко намекнул на всплеск активности оппозиции перед президентскими выборами.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В гонке сейчас участвуют семь человек Во время избирательной кампании были задержаны некоторые лидеры оппозиции и кандидат Виктор Бабарико. При этом в МВД республики пояснили, что задержания не связаны с политикой. Бабарико подозревают в неуплате налогов в Белгазпромбанке, которым он руководил ранее.