Лукашенко увидел российский след в росте цен на квартиры в Минске

Жители России активно покупают квартиры и дома в Белоруссии. Из-за этого цены на недвижимость растут. Особенно это касается Минска. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — отметил он. Его процитировало агентство «Sputnik Беларусь».

Белорусский лидер отметил, что многие иностранные граждане (в том числе россияне), поняли плюсы жизни в этом государстве. По его словам, Белоруссия — «спокойная, тихая страна», где можно жить с детьми.

По его словам, сейчас очень много жилья строят для «очередников». Это те люди, которые ждут переселения в более новые и качественные квартиры. Лукашенко добавил, что элитное жилье могут скупать москвичи.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в белорусской столице составляет примерно 1,4 тысячи долларов, в новостройках — около 1,3 тысячи.

При этом глава государства мотивирует соотечественников покупать землю за городом.

«Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли», — подчеркнул он.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия вмешалась в президентские выборы в Белоруссии.