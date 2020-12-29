Лукашенко устроил роскошный бал в своей резиденции в Минске. Видео

В Минске прошел новогодний бал для молодежи, на нем присутствовал президент страны Александр Лукашенко. По традиции политик станцевал на мероприятии.

Бал давали во Дворце независимости — резиденции Лукашенко. На торжество пригласили 314 юношей и девушек из разных регионов республики, сообщила пресс-служба президента.

«Это студенты вузов, учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования», — уточнили там.

Мероприятие открылось полонезом дебютантов. Выступили 72 пары, которые в течение двух месяцев изучали бальный этикет и разучивали танец. Молодые люди, как и сам Лукашенко были без масок.

Лукашенко, обращаясь к собравшимся, заявил, что «чуть больше века назад на подобном празднике можно было оказаться по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям». А сегодня двери Дворца независимости «открыты для всех» лишь благодаря «труду, таланту, истинной преданности Отечеству».

Политик добавил, что, «собрав волю в кулак», будет «и дальше будем служить своей стране», чтобы сохранить ее для молодежи.