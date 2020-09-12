Лукашенко устроил совещание с силовиками во время уличных акций протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками. В это же время в Минске проходят акции оппозиции.

Совещание с силовиками проходит во Дворце Независимости в Минске, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Лукашенко на встречу прибыл без галстука.

В это же время в Минске проходит акция оппозиции. Демонстранты идут маршем от площади Свободы до дворца Спорта через проспект Победителей. ОМОН и силовики предупредили протестующих, что акция несанкционированная и нужно разойтись, иначе будут задержания. Но никто не послушался, и людей начали сажать в автозаки.

Ранее стало известно, в каком городе пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Для переговоров лидеров двух государств выбрали Сочи. Встреча пройдет 14 сентября, в понедельник. Путин и Лукашенко обсудят совместные проекты в энергетике, а также общие планы в культуре и торговле в Союзном государстве. Подписание документов не планируется.