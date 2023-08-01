Мир 01 августа 2023, 16:00 Лукашенко успокоил напуганных приближением ЧВК «Вагнер» поляков Лукашенко опроверг сообщения Польши о приближении ЧВК «Вагнера» к границе РИА «Новости»

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Перемещение бойцов частной военной компании «Вагнер» по территории Белоруссии связано с обучением военных, дислоцированных в Бресте и Гродно. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко, комментируя заявления польских политиков о подготовке нападения на свою территорию.

Белорусский лидер пояснил, что все заявления о якобы приближении к польской границе большого отряда бойцов ничем не обоснованы.

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«Недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд — аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК „Вагнер“ в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — заявил Лукашенко.

Глава республики добавил, что армии требуется военная подготовка. Но ни о каком участии Белоруссии в боевых действиях речи не идет. По его словам, бойцы «Вагнера» только передают свой опыт военным, которые выразили желание учиться.

«Находясь под Осиповичами (временный лагерь на территории бывшей воинской части, где размещены бойцы ЧВК „Вагнер“ — прим. ред.), в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ», — подчеркнул Лукашенко.

О приближении к Сувалкскому коридору, участку польско-литовской границы между Калининградской области и Белоруссией, крупной группировки частной военной компании «Вагнер» заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Этот маневр он назвал частью гибридного нападения на страну, в котором ранее принимали участие мигранты, пытающиеся пересечь границу со стороны Белоруссии.