Лукашенко усомнился в необходимости интеграции с Россией

Белоруссия не станет подписывать какие-либо документы с Россией по интеграции, если они будут нарушать Конституцию страны. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

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«Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», — приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что главными принципами являются суверенитет и независимость Белоруссии.

Он также усомнился в необходимости создания союзного государства с Россией, так как Москва ежегодно «подсовывает новые условия» интеграции.

Договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года. Он предполагает интеграцию России и Белоруссии в области экономики и других сферах. В октябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос сближения законодательств двух стран до конца года. Заседание по вопросу интеграции и создания дорожных карт должно пройти в Москве 19 ноября.

По итогам декабрьской встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Дмитрия Пескова пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что интеграция не предусматривает объединения двух стран. Речь идет исключительно о расширении союзнических отношений, которые предусмотрены договором от 1999 года о создании Союзного государства, которые, в частности, касаются фискальных дел. При этом он особо отметил, что интеграция России и Белоруссии не должна вызвать проблем у партнеров по Евразийскому экономическому союзу,