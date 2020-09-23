Тихановская назвала себя единственным лидером Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в день инаугурации Александра Лукашенко объявила себя единственным «лидером, который избран белорусским народом». Она записала для белорусов новое видеообращение.

Также оппозиционер заявила, что с сегодняшнего дня она не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. По ее мнению, инаугурация — «фарс», а сам политик просто ушел на пенсию. Сообщает Telegram-канале «Пул первой».

«Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит.<…> Новый мандат народ ему не выдал. <…> На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны», — сообщила Тихановская.

Она также заявила, что должна быть на месте Лукашенко.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом», — говорится в сообщении.

Тихановская также сообщила, что теперь нард должен построить «новую Белоруссию». Европейские лидеры поддержали белорусский народ, который требует остановить насилие и провести честные выборы, отметила оппозиционер. По ее словам, в Европе готовы оказать помощь населению страны после победы демократии на новых выборах.