Мир 17 августа 2023, 20:39 Лукашенко указал Украине на риск потерять территории Лукашенко: Украине нужно пойти на переговоры, чтобы не потерять все свои территории РИА «Новости»

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Украина при условии продолжения боевых действий может потерять все свои территории, поэтому ей нужно «идти к миру». Таким мнением президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился в интервью журналистке Диане Панченко, запись которого появилась на YouTube.

«Надо сделать первый шаг. А первый шаг — это мир, к миру надо идти. <…> Сражаясь за эти территории, вы потеряете вот эти», — сказал он.

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Лукашенко добавил, что Украина может продолжать борьбу за территории, которые считает своими, но другими методами.

По словам главы Белоруссии, переговоры необходимо начинать без каких-либо предварительных условий. Также белорусский лидер выразил уверенность, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы не ошибка Петра Порошенко, который занимал президентский пост в 2014 году.