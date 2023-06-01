Мир 01 июня 2023, 13:55 Лукашенко указал на роль Украины в геополитических играх Запада Президент Белоруссии Лукашенко: Украина выполняет роль разменной монеты в играх Запада Freepik

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Западные страны в своих геополитических играх используют Украину в качестве разменной монеты. Такое мнение на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Красноречивый пример — нынешнее положение на Украине, которую используют сегодня в этих геополитических играх для размена», — слова белорусского лидера процитировал ТАСС.

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Лукашенко отметил, что Украина могла жить в мире. По его словам, вариантов для достижения этого было много, но бывшие президенты страны и нынешний глава государства Владимир Зеленский ими не воспользовались. Белорусский лидер добавил, что их толкали к конфликту.

Ранее Лукашенко предупредил, что обстановка вокруг СНГ будет обостряться, о чем свидетельствуют данные разведки. Он указал на милитаризацию стран НАТО и беспрецедентную концентрацию войск вблизи территории Содружества и планы «растащить» страны СНГ. Белоруссий лидер призвал не допустить такого развития событий.